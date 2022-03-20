بمواصفات مذهلة.. بي إم دبليو تطلق اضخم واكبر سياراتها

2022/03/20 | 21:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وستزود مقاعد السيارة بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تدليك.

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