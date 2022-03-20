حلف الناتو يكثف من دعمه العسكري لأوكرانيا

2022/03/20 | 21:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، إن الحلف يكثف من مساعداته لأوكرانيا، مضيفا أن ذلك يشمل المجالات العسكرية والإنسانية والمالية.وقال في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية إن “حلفاء الناتو يكثفون دعمهم لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال إمدادات الأسلحة والمساعدات الإنسانية، وكذلك من خلال مساعدات بمليارات الدولارات […]

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