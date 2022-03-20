مدربو منتخب الناشئين يزورون المحافظات لاكتشاف المواهب

2022/03/20 | 21:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يواصلُ الجهاز الفنيّ لمُنتخبِ الناشئين جولاته في عددٍ من المحافظاتِ من أجل اختيارِ بعضٍ من المواهب الجَديدة وضمها للمنتخبِ دون سن 17 عاماً.وقُسّم الجهاز الفني على مجموعتين لزيارةِ أكثر عددٍ من المحافظاتِ بعد التنسيقِ مع الاتحاداتِ الفرعيّة لحضورِ عدد من المهرجاناتِ وانتقاء المواهب التي تتناسبُ مع الاستحقاقاتِ المُقبلة لمنتخبِ الناشئين.ومن المؤمل أن […]

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