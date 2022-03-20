آبل تتخذ نهجًا مختلفًا مع iPhone SE الجديد

2022/03/20 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أحدث ظهور أحدث أجهزة آيفون من شركة آبل تغييرًا في الطريقة التي يمكن لعملائها شراء الجهاز بها، وهي خطوة نحو استبعاد شركات الاتصالات من العملية وإعطاء عملاقة التكنولوجيا مزيدًا من التحكم.وعندما يشتري المستخدم آيفون من متجر الشركة للبيع بالتجزئة أو من متجرها عبر الإنترنت، فإنه عادةً ما يقدم رقم هاتفه والأرقام الأربعة […]

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