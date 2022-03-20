خطاب العنف في النص القرآني - باسم عبدالله

2022/03/20 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسم_عبدالله تتقاسم الاديان جميعها جرائم التحريض على العنف والقتل بأسم الله، الاسم الذي اجتمعت فيه اسباب الخوف في الدنيا والأخرة وصار شكلاً يحمل الكثير من الامراض النفسية والاحقاد للشعوب والافراد التي اتخذت منه ذريعة للانتقام من للآخرين بحجة الجهاد واصلاح امر الافراد والامم لنيل رضاه ان لم يكن في العالم الدنيوي سيكون في العالم الاخروي.



كيف استطاع النص الديني تغذية الروح العدوانية في العقول بهذا الحجم العميق ا ......





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