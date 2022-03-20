ارقد بسلام - عديد نصار

2022/03/20 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عديد_نصار أحزنني يا رفيق أنك غادرتنا!لترقد بسلام!فيما كنت اتصفح احدى وسائط التواصل الاجتماعي، فاجأني خبر رحيل الكاتب والمفكر الشيوعي العربي فؤاد النمري.هذا الرجل الذي حاورته على مدى يزيد عن عقد من الزمن، واتفقت معه في بعض من آرائه واختلفت معه في الكثير منها، أشهد أنه كان من اللياقة والتواضع والاصرار على مواصلة الحوار ما لا تجده لدى كثيرين.فؤاد النمري الذي لم يتوقف عن تقديم الرأي والفكرة على ......





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