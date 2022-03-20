مقبرة جماعية لمسلحي

2022/03/20 | 22:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، الأحد، أنها بدأت في استخراج رفات 85 من مقاتلي تنظيم "داعش" وأقاربهم من مقبرة جماعية في الموصل، كانوا قد قُتلوا خلال المعارك لاستعادة المدينة بين عامي 2016 و2017

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