عباس عطية : ذهاب الاتحاد العراقي الى المحكمة الكاس مضيعة للوقت

2022/03/20 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

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عد المدرب الكروي عباس عطية، اليوم الجمعة، قرار نقل مباراة العراق والامارات مجحف ولا ضرورة للذهاب الى محكمة كاس المنازعات الرياضية فهو يعتبر مضيعة للوقت .

وقال عطية بتصريح لوكالة (بغداد اليوم)، ان "قرار نقل المباراة هو سياسي بحت وهو دليل على ضعف القرار السياسي العراقي كونه هو مصدر قوة الاتحاد العراقي".

و اضاف عطية "علينا ان نطوي هذه الصفحة ويجب التركيز على المباراة مهما كان المكان من اجل تحقيق نتيجة ايجابية لخطف بطاقة الملحق المؤهلة الى كاس العالم في قطر ٢٠٢٢ ".

وختم عطية حديثه، ان "هذا السيناريو الذي حدث يجب ان يكون درسا نتعلم منه في المستقبل لكافة المؤسسات الدول مهما كانت وعلينا بالضغط على الدولة من اجل توحيد القرار و لا يكون القرار مشتتا".

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