المرور تتحدث عن صلاحية إلغاء الغرامات على المخالفين

2022/03/20 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، إمكانية الغاء الغرامات المرورية للعجلات.وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العقيد ياس خضير في حديث للوكالة الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم): "يمكن الاستعلام عن الغرامات المترتبة على كل مركبة عن طريق الموقع الالكتروني الذي يحدث مرتين في كل شهر، أو بمراجعة دوائر المرور للاستعلام المباشر".

وأضاف خضير أن "هناك طلبات لتقسيط الغرامات تقدم في كل يوم أربعاء أثناء المقابلات حيث يوعز مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي بالموافقة على تقسيط الغرامات بما يصل إلى ثلاثة أقساط"، مشيرا الى انه "لا يمتلك صلاحية إلغاء الغرامة".

وبين أن "المركبة تبقى محجوزة لحين تسديد المبلغ، كما أنه لا يمكن تحويل ملكيتها الا بعد سداد الغرامات".

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