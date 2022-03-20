2022/03/20 | 22:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شدّ الفيلم الجزائري ”سولا“ الأنظار إليه بعد حصوله على جائزة أفضل فيلم روائي طويل في الدورة الـ5 للمهرجان الدولي لسينما المرأة في العاصمة اللبنانية بيروت.ويطرح ”سولا“ مسألة غير متداولة كثيرًا في الأعمال السينمائية العربية وهي معاناة الأمهات العازبات.والفيلم، الذي أخرجه وكتب نصّه صلاح إسعاد، استلهم قصته من الكاتبة والممثلة ”سولا بحري“، […]

ظهرت المقالة “سولا”..



فيلم جزائري يخطف الأنظار حول معاناة هؤلاء الفئة أولاً على ايرث نيوز.

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