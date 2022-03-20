2022/03/20 | 22:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك طلبات لتقسيط الغرامات تقدم في كل يوم أربعاء أثناء المقابلات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تكشف عن قرار جديد بشأن الغرامات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تكشف عن قرار جديد بشأن الغرامات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).