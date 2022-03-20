الكاظمي يدعو إلى

2022/03/20 | 22:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى "إعلاء قيم المحبة" في تهنئة بأعياد نوروز.

وقال الكاظمي، "خالص التهاني والتبريكات لكلّ العراقيين بكلّ أطيافهم ولاسيما شعبنا الكردي بعيد نوروز".

وأضاف، "‏لنجعل من هذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين فرصة لإعلاء قيم المحبة والتآلف، والتأكيد على تعزيز الأمن، وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا، والتمسّك بالعراق، وطنًا مستقرًا موحدًا قويًا مزدهرًا".

ونوروز، هو عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي في التقويم الميلادي.

ويعتبر العيد أكبر الأعياد عند القومية الفارسية ويُحتفل به في إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا ويحتفل به الكرد في شمال العراق لذات المناسبة فضلًا عن أبعاده القومية.

وفي جلسة في شباط/فبراير عام 2010 قررت اليونسكو إدراج عيد "نوروز" في القائمة النموذجية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، كما اعترفت بيوم 21 آذار/مارس بوصفه "يوم نوروز الدولي".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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