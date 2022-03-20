بعد ورود شكاوى ضده.. مرصد “أفاد” يدعو الحكومة العراقية لمراقبة عمل مكتب وزارة الهجرة في غازي عنتاب

2022/03/20 | 22:35 - المصدر: ايرث نيوز

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مرصد “أفاد” يدعو الحكومة العراقية لمراقبة عمل مكتب وزارة الهجرة في غازي عنتاب أولاً على ايرث نيوز.

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