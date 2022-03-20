فرنسا تشن حربا اقتصادية ا على البنك المركزي الروسي

2022/03/20 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الأحد أن سلطات بلاده جمدت أصولا للبنك المركزي الروسي بقيمة تبلغ 22 مليار يورو.وأضاف الوزير أن الإجراء مس أيضا الحسابات المصرفية والعقارات التابعة للأشخاص المستهدفين بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وأشار إلى أن إجمالي مبلغ الأموال المودعة […]

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