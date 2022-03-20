2022/03/20 | 22:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ قال النائب السابق محمد اللكاش، اليوم الأحد، أنه ينبغي الجام تصريحات وزير الخارجية “الانفصالي” بسبب تصريحاته الاخيرة ضد الحكومة والمقاومين من الشعب اليمني المظلوم، بحسب وصفه.وذكر اللكاش في بيان تلتقه، إيرث نيوز، أنه “في الوقت الذي أكدنا ومنذ اكثر من 7 سنوات بانهاء الحرب الظالمة والمجازر التي ارتكبها التحالف السعودي الإماراتي […]

ظهرت المقالة بسبب موقفه من الحوثيين..



نائب سابق يهاجم وزير الخارجية ويطالب بمحاسبته أولاً على ايرث نيوز.

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