مشعان الجبوري يطالب الكاظمي بتقديم مساعدة “نفطية” لسوريا

2022/03/20 | 22:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب عضو مجلس النواب، مشعان الجبوري، اليوم الاحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ي بإرسال مساعدات نفطية من العراق الى سوريا.وقال الجبوري في تغريدة عبر تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز: “دولة الرئيس في السنوات العجاف فتحت سوريا ابوابها للعراقيين ومنحتهم ذات المزايا الممنوحة لمواطنيها بالصحة والتعليم والخبز والكهرباء والماء، الان تعاني سوريا […]

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