إخماد حريق أندلع بمحل لبيع الإطار والزيوت بقضاء بيجي (صور)

2022/03/20 | 23:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إييرث نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأحد، من إخماد حادث حريق أندلع بمحل لبيع الإطار والزيوت بقضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته إيرث نيوز، أن “مفارزنا في مركز بيجي بمحافظة صلاح الدين إخمدت حادث حريق اندلع بمحل لبيع الإطار والزيوت بقضاء بيجي بسبب تماس كهربائي داخلي”.[…]

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