تعرف على سيارة بي إم دبليو المتصلة بشبكة الجيل الخامس

2022/03/20 | 23:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تتعاون شركتا بي إم دبليو و T-Mobile في طرح أول سيارات متصلة بشبكة الجيل الخامس 5G متوفرة في الولايات المتحدة، مما يجعل السيارة بمثابة نقطة اتصال 5G الأكثر تكلفة في العالم.ويعمل نموذجا BMW iX و BMW i4 الجديدان لعام 2022 الآن مع شبكة 5G للشركة، مما يسمح بشكل أساسي للمالكين باستخدام سياراتهم […]

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