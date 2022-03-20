التشكيلة الرسمية لريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

2022/03/20 | 23:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهه غريمه برشلونة في لقاء الكلاسيكو، المقرر له مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 29 لليجا.وشهدت تشكيلة الميرنجي البدء بناتشو فيرنانديز في الجهة اليسرى، لتعويض غياب فيرلاند ميندي للإصابة، بينما فضّل أنشيلوتي الدفع بلاعب رابع في وسط الملعب، في ظل غياب المهاجم كريم بنزيما للإصابة أيضًا.أما تشكيلة برشلونة، فشهدت البدء بالمدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو في الجهة اليمنى، في ظل غياب سيرجينو دست للإصابة، بينما أبقى المدرب تشافي هيرنانديز على داني ألفيس ضمن مقاعد البدلاء. ويقود هجوم الفريق الكتالوني، الثلاثي فيران توريس وعثمان ديمبلي وبيير إيمريك أوباميانج. وجاءت تشكيلة الريال كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا الدفاع: ناتشو - ألابا - ميليتاو - كارفاخال الوسط: مودريتش - كاسيميرو - كروس - فالفيردي الهجوم: فينيسيوس - رودريجو ويجلس على مقاعد البدلاء: لونين - بينيرو - فاييخو - هازارد - أسينسيو - مارسيلو - يوفيتش - فاسكيز - سيبايوس - إيسكو - ماريانو - كامافينجا. وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيجن الدفاع: ألبا - جارسيا - بيكيه - أراوخو الوسط: بيدري - بوسكيتس - فرينكي دي يونج الهجوم: توريس - أوباميانج - ديمبلي ويجلس على مقاعد البدلاء: نيتو - تيناس - ريكي بويج - ألفيس - ديباي - تراوري - برايثوايت - نيكو - لينجليت - لوك دي يونج - مينجويزا - جافي.

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