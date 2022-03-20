زيلنسكي يوضح موقفه: مستعد للمفاوضات.. ولا مساومة على الأمن

2022/03/20 | 23:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، الأحد، أنه "مستعد لمفاوضات" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشددا في الوقت ذاته أنه "لا مساومة على أمن ومصالح البلاد".

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