البلاشفة وأوكرانيا الشرقية (1917-1918) - هانا بيريخودا

2022/03/20 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هانا_بيريخودا الكاتبة: هانا بيريخودا- نشرت الورقة في مجلة CONNEXE العدد 7 عام 2021المقدمة:مع ثورة شباط/فبراير، دخلت الامبراطورية الروسية في مرحلة الانحلال، في أوكرانيا، باتت الحركة الوطنية أكثر نشاطاً وطالبت بالاستقلال السياسي، وسرعان ما أصبح تحديد الأراضي مسألة مهمة.



وخاصة انتماء الجزء الشرقي من أوكرانيا(1) المليء بالمواد الأولية والمصانع الكبيرة، والذي بات يثير الجدل.



لم تكن القضية فقط حجر عثر ......





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