إعادة تفحص العلاقة بين البلشفية والتحرر الوطني - إريك بلان

2022/03/20 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إريك_بلان الكاتب: إريك بلاننشر النص في مدونة جون ريدل تاريخ 20 أيار/مايو عام 2014(إريك بلان ناشط ومؤرخ مقيم في أوكلاند-كاليفورنيا.



تلزمنا وجهة النظر من جهة المناطق الحدودية للإمبراطورية القيصرية بإعادة التفكير بالعديد من الافتراضات القديمة حول ثورتي 1905 و1917، إضافة إلى تطوير المقاربات الماركسية للتحرر الوطني، ونضال الفلاحين والثورة الدائمة وتحرر النساء).—تحلل هذه الورقة الن ......





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