2022/03/20 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جودي_كوكس مجموعة من الثوريات الشجاعات والكفوءات شاركن حياتهن مع فلاديمير لينين: ناديا كروبسكايا وإينيسا أرماند ووالدته وزوجة والده وشقيقاته آنا وأولغا وماريا، إضافة إلى مناصراته الثوريات مثل كولونتاي ومجموعة واسعة من السكريتيرات.



وغالباً ما ذُكرْنَ في السير الذاتية عن لينين حيث وُصفْنَ دائماً كـ”نساء جذابات وخاضعات”.(95) وعادة ما تعامل معهن المؤرخون كما لو أنهن تابعات للينين، ككواكب صغيرة تدور حول الشمس.



مع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفصل الحادي عشر: اللينينيات والنسويات و”النساء المخلصات” - جودي كوكس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفصل الحادي عشر: اللينينيات والنسويات و”النساء المخلصات” - جودي كوكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).