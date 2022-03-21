شاهد.. مركز ترفيهي للأطفال يتحول إلى ملجأ يحتمي به الناس في أوكرانيا

2022/03/20 | 23:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت الأماكن التي يحتمل أن تكون ملاذات آمنة في أوكرانيا إلى ملاجئ للأشخاص الفارين من القتال.

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