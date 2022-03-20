شاهد صور المرجع السيستاني تزين شوارع نينوى

2022/03/20 | 23:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزينت محافظة نينوى بصور المرجع الديني

الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني

وصور ممثله في كربلاء الشيخ عبد المهدي

الكربلائي تقديرا وعرفانا بالهدية التي

قدمتها المرجعية بافتتاح مستشفى البتول

التعليمي ذي س

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