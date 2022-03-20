2022/03/20 | 23:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي فضل الله : دخول السنة والكرد في الكتلة الاكبر دون الاطار مؤامرة واضحة | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Mm-89maSiV0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي فضل الله : دخول السنة والكرد في الكتلة الاكبر دون الاطار مؤامرة واضحة | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي فضل الله : دخول السنة والكرد في الكتلة الاكبر دون الاطار مؤامرة واضحة | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).