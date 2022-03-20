روسيا تطلب من أوكرانيا تسليم “ماريوبول” خلال ساعات

2022/03/20 | 23:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت روسيا، اليوم الأحد، القوات الأوكرانية لإلقاء السلاح في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، حيث تقول موسكو إنها تشهد “كارثة إنسانية مروعة”.وقال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع في إفادة وزعتها وزارة الدفاع “ألقوا أسلحتكم”.وأضاف ميزينتسيف “كارثة إنسانية مروعة تحدث… كل من يلقون أسلحتهم نضمن لهم ممرا آمنا […]

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