تأشيرة الدخول إلى السعودية تثير إرباكًا في صفوف المنتخب العراقي

2022/03/20 | 23:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد مدرب المنتخب الوطني عبد الغني شهد، التركيز على الجانب الفني بما يتعلق بظروف مواجهة الإمارات ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال شهد، وفق بيان لاتحاد الكرة، إنّ "الفترة الحاليّة مع المتغيراتِ التي طرأت على تغير ملعبِ المباراة وما يدورُ من حديثٍ عن هذه الأمور نحن بعيدون عنها ولسنا طرفًا فيها، وجلّ همّنا هو التركيز على الجانبِ الفني من أجل تهيئةِ الفريق وجاهزيته إلى مباراة الإمارات المهمة والمفصلية".

ولم يخفِ شهد حجمَ الإرباك الذي حدثَ في فترةٍ حرجةٍ وضيقةٍ حتى من الجانبِ الإداري، على حد تعبير البيان، في إشارةٍ إلى تأخر وصول تأشيرة الدخولِ إلى السعودية من قبل الجانبِ السعودي، ناهيك عن التخطيطِ المُسبق بوصول اللاعبين جميعهم إلى بغداد بضمنهم المحترفون.

وأضاف شهد، "لا نعلم لغاية الآن موعدَ المُغادرة الرسميّة هل ستكون قبل يومٍ أو في اليوم نفسه من يوم المباراة"، مشيرًا إلى احتمالية "الاستعانة بخدماتِ أحد اللاعبين وإضافتهم إلى قائمةِ المنتخبات الوطنية بعد الظرفِ العائلي الحرج الذي يمر به اللاعب حسن داخل، مع احتماليّة اعتذاره عن التواجد مع المنتخبِ الوطني، وقد يُعوض بلاعبٍ آخر في الساعاتِ المقبلة".

ومن المؤمل أن تغادرَ بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمةِ الرياض يوم الثلاثاء المُقبل في حال وصولِ تأشيرة الدخول (الفيزا) وسط متغيراتٍ سريعةٍ في الأيام الماضيّة التي شهدت قرار الاتحادين الدولي والآسيوي نص على نقل مباراة العراق والإمارات إلى ملعبٍ محايدٍ، وما يزال الموضوعُ لغاية اللحظة قيد المخاطبات الرسميّة من قبل الاتحادِ العراقي مع الاتحادين الدولي والآسيوي من أجل العدولِ عن القرار.

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