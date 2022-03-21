عيد الأم 2022.. “عوضية كوكو” سودانية حصدت لقب أشجع امرأة بالعالم

2022/03/21 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مع حلول عيد الأم، تبرز قصص كفاح ملهمة قادتها الأمهات في السودان، البلد الذي طالما عانى شظف العيش.كفاح لأجل الحياة وتربية الأبناء بالكسب الحلال، طريق سلكته آلاف الأمهات السودانيات من خلال مهن هامشية كبيع الشاي والزراعة والرعي وغيرها من الأعمال.عوضية كوكو، واحدة من الأمهات السودانيات اللاتي تحدين قسوة الحياة وشظف العيش […]

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“عوضية كوكو” سودانية حصدت لقب أشجع امرأة بالعالم أولاً على ايرث نيوز.

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