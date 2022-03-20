حادثة الدهس في بلجيكا.. الملك فليب ورئيس الحكومة يزوران الموقع

2022/03/21 | 00:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدمت سيارة حشدا كان يشارك في مهرجان، صباح الأحد، في بلدة ستريبي-براكونييه في جنوب بلجيكا، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وإصابة 26 آخرين بجروح خطرة، وفق ما أعلنت السلطات التي تستبعد حتى الآن احتمال كون العمل إرهابيا.

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