2022/03/21 | 00:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تدعو ممثلي الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والصليب الأحمر لمرافقة العملية الإنسانية لإجلاء السكان من ماريوبول.قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في إفادة الأحد، "من أجل التنفيذ الصارم لهذه المهمة، نرسل نداء رسميا إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، وندعو ممثليها لمرافقة أنشطة العملية الإنسانية هذه، كما يقولون، مباشرة على "الأرض"، أي في مدينة ماريوبول، كجزء من القوافل الإنسانية، على الجانبين الروسي والأوكراني ".وأضاف ميزينتسيف، أنه ابتداءً من صباح 21 مارس، تفتح روسيا ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول باتجاه كل من روسيا وجمهورية دونيتسك وأوكرانيا، لافتا الى ان "روسيا ستفتح ممرات إنسانية من ماريوبول إلى الشرق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو الاحد 21 مارس بالاتفاق مع الجانب الأوكراني - إلى الغرب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تدعو المنظمات الدولية للمساعدة في إجلاء سكان ماريوبول) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تدعو المنظمات الدولية للمساعدة في إجلاء سكان ماريوبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).