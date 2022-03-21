2022/03/21 | 00:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية بلدية كربلاء عن رفع ما

يقارب (٧٠٠٠)طن من النفايات طيلة فترة

الزيارة بجهود الكوادر الهندسية

والفنية والحرفية إضافة إلى مهندسي

النظافة وبحدود (٣٠٠٠) منتسب بواقع

ثلاثة وجبات عمل (صباحية ومسا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع ٧٠٠٠ طن من النفايات خلال الزيارة الشعبانية بكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع ٧٠٠٠ طن من النفايات خلال الزيارة الشعبانية بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).