2022/03/21 | 01:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الياسري : جلسة السبت ستكون "معركة حقيقية " بين الاطراف المتصارعة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UEWyqasysCo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الياسري : جلسة السبت ستكون "معركة حقيقية " بين الاطراف المتصارعة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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