أنصار الله توجه تحذيرا إلى التحالف السعودي

2022/03/21 | 01:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا القيادي في جماعة “أنصار الله”

(الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي،

الأحد، التحالف السعودي، إلى إيقاف

عملياته العسكرية ورفع قيوده عن

المنافذ التي تديرها الجماعة، وإنهاء

أي وجود له في اليمن، محذرا م

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