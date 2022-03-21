تحديد موعد سفر منتخب العراق إلى السعودية

2022/03/21 | 01:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد

غدٍ الثلاثاء، موعداً لمغادرة بعثة

أسود الرافدين إلى العاصمة السعودية

الرياض، لخوض اللقاء الحاسم أمام

الإمارات في 24 من الشهر الجاري، ضمن

التصفيات الآسيوية المؤهلة ل

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