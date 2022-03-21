فوز تاريخي لبرشلونة في معقل غريمه ريال مدريد

2022/03/21 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم فوزا ساحقا، الأحد، على غريمه ريال مدريد في كلاسيكو سيتذكره عشاق الفريقين طويلا.

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