التحقيق مع شرطي أمريكي “جثا” على رقبة فتاة في ولاية ويسكونسن

2022/03/21 | 01:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت شرطة مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية في بيان، إن شرطيا يخضع للتحقيق بعد اتهامه بأنه جثا بركبته على رقبة فتاة (12 عامًا) لإخضاعها بعد مشاجرة مدرسية.وأثارت الواقعة، التي حدثت في الرابع من آذار/مارس في مدرسة لينكولن الإعدادية، اهتمامًا عامًا مرة أخرى بعد أن نشرت المنطقة التعليمية في المدينة مقطعًا مصورًا […]

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