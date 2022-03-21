التحاق ثلاثة لاعبين بوفد المنتخب الوطني

2022/03/21 | 01:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعالتحق ثلاثة لاعبين بوفد المنتخب الوطني قبل مباراة الإمارات.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان اللاعبين (زيدان إقبال وعلي الحمادي) التحقا بوفدِ المنتخبِ الوطني بعد وصولهما في ساعةٍ متأخرةٍ اليوم، ومن المؤمل مباشرة تدريباتهما مع المنتخبِ الوطني."وأضاف: أن "الجهازُ الفني للمنتخبِ الوطني استدعى اللاعب (محمد مزهر) بدلاً من اللاعب (حسن داخل) الذي اعتذرَ عن مواصلةِ تواجده مع المنتخبِ الوطني بسبب ظرفٍ عائلي خاص".

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