فاخر جاسم - فاخر جاسم

2022/03/21 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاخر_جاسم ارهاب الدولة في ظل نظام القطبية الواحدة 3 ـ 3الأشكال الجديدة لإرهاب الدولة الأمريكيقانون ( العدالة ضد رعاة الارهاب ـ جاستا) : نموذجاًفاخر جاسم لا تكتفي الولايات المتحدة بممارسة الأشكال المعروفة بارهاب الدولة، كدعم المنظمات الإرهابية وممارسة الدبلوماسية كأداة قسرية اضافة للتحركات العسكرية وغير العسكرية والعقوبات الاقتصادية التي شملت في العصر الحديث دولاً تمتد من كوبا ......





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