مذخر أدوية الكاوبوي : آثار حكم اللصوص تمتد من العراق إلى ديلاوير و إلى ميامي - حسين علوان حسين

#حسين_علوان_حسين هذه ترجمة لمقالة منشورة من طرف صحفي التحقيقات المتخصص في قضايا "المال و السياسة" ، السيد "زاك كوبلين" (Zack Kopplin) ، في عدد نوفمبر / ديسمبر 2021 من مجلة صحيفة "الأفق الأمريكي" (The American Prospect) ؛ و هي صحيفة أمريكية غير ربحية مستقلة .
و المقال منشور على الموقع الشبكي :https://prospect.org/power/cowboy-drugstore-traces-of-a-kleptocrat/بواسطة زاك كوبلين : المحقق في "مشروع المحاسبة ال ......
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