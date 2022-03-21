المثقفون والحرب - عبد المجيد السخيري

2022/03/21 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_السخيري لا يمكن للمثقف أن يقف محايدا من الصراعات في وقت السلم كما في وقت الحرب.



من حقه أن يصمُت أو يشتُم، لكن ليس بوسعه أن يدّعي الحياد أو يصطنعه في جميع الأحوال، تكلّم أو صمت.



بالنسبة لكاتب هذه السطور، وبالرغم من أنه اعتاد منذ مدة ليست بالقصيرة أن يتريّث كثيرا في بناء الموقف من الأحداث التي تجري من حوله أو مما يعنيه، وأحيانا لا يكون بحاجة إلى تدبيج مقال للتعبير عن الموقف عندما يكون الأمر واضحا من و ......





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