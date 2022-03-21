فتح مقبرة جماعية لقتلى داعش بالموصل وضحايا الخسفة في طي النسيان

2022/03/21 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل‭ (‬العراق‭)- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬باشرت‭ ‬باستخراج‭ ‬رفات‭ ‬85‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ – ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وأقاربهم‭ ‬من‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬قُتلوا‭ ‬خلال‭ ‬معارك‭ ‬لاستعادة‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬الارهابيين‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2016‭ ‬و2017‭.‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مقبرة‭ -‬الخسفة‭- ‬جنوبي‭ ‬الموصل‭ ‬مجهولة‭ ‬الهوية‭ ‬إزاء‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ […]

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