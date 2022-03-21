الهجمات عدائية أم ودية على السعودية؟

2022/03/21 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام منذ‭ ‬يومين‭ ‬يشيع‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بعد‭ ‬الاستهداف‭ ‬الحوثي‭ ‬الأخير‭ ‬لمصفاة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬أرامكو،‭ ‬مصطلح‭ ‬“الهجمات‭ ‬العدائية‭ ‬للحوثيين”،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬استغرابا‭ ‬للمتلقي‭ ‬وتساؤلاً‭ ‬مستحقاً‭ ‬بشأن‭ ‬إنْ‭ ‬كانت‭ ‬الهجمات‭ ‬السابقة‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬عدة،‭ ‬أخوية‭ ‬أو‭ ‬ودية؟ من‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظة‭ ‬على‭ ‬خطاب‭ ‬اعلامي‭ ‬يبدو‭ ‬فيها‭ ‬مُلتبساً‭ ‬عن‭ ‬قصد‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دونه،‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ […]

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