2022/03/21 | 01:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زيلينسكي يدعو إسرائيل لدعمه:الحرب لن تتوقف من دون مفاوضات القدس-أ ف ب) – واشنطن -الزمان طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد خلال خطاب وجهه للبرلمان الإسرائيلي أن تتخذ الدولة العبرية «خيارها» وتدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. وقال زيلينسكي الذي لطالما شدد على انتمائه إلى الديانة اليهودية «لقد اتخذت أوكرانيا خيارها قبل 80 عاما بإنقاذ […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا:تفاهم وشيك من ست نقاط بين روسيا وأوكرانيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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