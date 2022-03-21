تركيا‭:‬تفاهم‭ ‬وشيك من‭ ‬ست‭ ‬نقاط بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬

2022/03/21 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيلينسكي‭ ‬يدعو‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدعمه‭:‬الحرب‭ ‬لن‭ ‬تتوقف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مفاوضات القدس‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬ طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الأحد‭ ‬خلال‭ ‬خطاب‭ ‬وجهه‭ ‬للبرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬‮«‬خيارها‮»‬‭ ‬وتدعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬روسيا‭.‬‮ ‬ وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬انتمائه‭ ‬إلى‭ ‬الديانة‭ ‬اليهودية‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬اتخذت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬خيارها‭ ‬قبل‭ ‬80‭ ‬عاما‭ ‬بإنقاذ‭ […]

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