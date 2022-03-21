ماما .. فطيرة الدرة هتبرد .... قصيدة - منى حلمي

2022/03/21 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي ماما ...



فطيرة الدرة هتبرد ------------------------- " ماما ..



نانا ياللا اصحى يا حلوة الشاى خلاص جاهز " أصابعى تروح وتجئ على شَعرها ......





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