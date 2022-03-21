رواية السوري يعرب العيسى -المئذنة البيضاء-: منارة ُأوهام السير نحو القيامة - المثنى الشيخ عطية

2022/03/21 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المثنى_الشيخ_عطية يخلق استخدام فكرةٍ تكرّرت كثيراً في الروايات على مدى تاريخها، مثل فكرة صعود شخصية الزعيم، بمختلف أشكالها وأحجامها الدينية، الاجتماعية، السياسية، ومآلها في نهاية الطريق الذي صنعها؛ تحدّياً لا يُستهان به أمام احتمال فشل الرواية التي تدخل هذا الطريق الشائك، أو نجاحها إن قتلت وحش التكرار بالإجابة الصحيحة.



ويزيد في صعوبة ما تخلقه الفكرة من تحدٍّ، تألّقُ روايات فرضت مكانتها على تاريخ الأدب بنوعية هذه ال ......





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