بيان الاشتراكي الروسي أليكسي سخنين وجبهة اليسار الروسي يدين هجوم بوتين على أوكرانيا - محمد ناجي

2022/03/21 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_ناجي أليكسي سخنين : " أوقفوا الحرب ! "اندلعت الحرب اليوم .



حدث غير متوقع ، لكنها بدأت الآن بالفعل .



الحرب هي الرفيق الحتمي للرأسمالية .



كل أزمات الرأسمالية تؤدي إلى الحرب .



نحن نعرف هذا وحذرنا منه لعدة سنوات .



ستحاول الأوليغارشية المتشابكة المصالح حل خلافاتها مرة أخرى على حساب دماء الناس العاديين .



لقد حذرنا من ذلك ، لكننا لم نعتقد أننا سنراها بمثل هذا الشكل الفظ والفظيع .



لقد بدأت الآن .

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