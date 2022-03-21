في ذكرى ثورتهم الـ 11.. سوريون يهتفون لإسقاط الأسد

2022/03/21 | 02:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا متظاهرون من ريف إدلب وحلب السوريتين الذكرى 11 لانطلاق الثورة السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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