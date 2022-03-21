في عيد النوروز.. رئيس الحكومة الإسرائيلية يوجه رسالة للإيرانيين  

2022/03/21 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي يعتبر النظام الحاكم في إيران عدوه الأول، عن أمنياته، الأحد، للإيرانيين بتغيير النظام السياسي في مناسبة عيد النوروز وبدء العام الجديد (1401) وفق التقويم الهجري الشمسي.

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