2022/03/21 | 03:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: kWA40bdvqbQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مايدخنك ما يكحك #تخدير_موضعي #قناة_دجلة_الفضائية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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